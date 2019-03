Unter Drogen

Langenhagen. Bei einer Verkehrskontrolle wurde ein 32 Jahre alter Langenhagener nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 14.15 Uhr mit mit seinem VW Golf an der Straße "An der Autobahn" angehalten. Da dieser im Rahmen von Tests Auffälligkeiten zeigte, wurde in der Dienststelle ein Urintest durchgeführt. Dieser verlief positiv in Sachen Betäubungsmittelbeeinflussung, sodass im Anschluss eine Blutentnahme lief. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde eingeleitet und die Weiterfahrt vorerst untersagt.