Unterricht fällt aus

Langenhagen. Am morgigen Donnerstag, 10. Januar, fällt der Unterricht für die Grundschulkinder der IGS Süd aus. Auf Grund eines Heizungsausfalls in einem Gebäude der IGS Süd fällt am morgigen Donnerstag, 10. Januar, der Unterricht für die ersten. bis vierten Jahrgänge aus. Eltern, deren Kinder, die Grundschule an der Angerstraße besuchen, werden gebeten, für diesen Tag gegebenenfalls eine andere Betreuung zu organisieren.

In der Zeit von 7.00 bis 12.45 Uhr richtet die Schule eine Notfallbetreuung im Bereich der Mensa ein. Dort müssen die Kinder bis spätestens 12.45 Uhr abgeholt werden, da auch die Nachmittagsbetreuung und die Arbeitsgemeinschaften entfallen.

Der Unterricht für die Jahrgänge 5 bis 10 findet morgen regulär statt.