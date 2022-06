Unverwirklichte Planung

Langenhagen (ok). Ein Spaziergang mit der Langenhagener Arbeitsgruppe GLIEM (Ganz Langenhagen ist ein Museum) führt am Sonntag, 19. Juni, ab 10 Uhr zu Orten in Langenhagen, für die es zu verschiedenen Zeiten unverwirklichte Planung zur Siedlungsentwicklung gab (unter anderem für eine Gartenstadt). Start des Spaziergangs ist am Kunstverein.