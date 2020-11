Uwe Gülke tritt zurück

Langenhagen. Bei der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Langenhagen, so der Fraktionsvorsitzende Reinhard Grabowsky, werde es einen Wechsel geben. Uwe Gülke hat am Mittwoch erklärt, dass er aus gesundheitlichen Gründen sein Ratsmandat mit sofortiger Wirkung niederlegt. Für die verstorbene Alona Friedrich ist er 2017 in den Rat nachgerückt. Sein Nachfolger steht noch nicht fest.