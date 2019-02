Valentinstag einmal anders

Gottesdienst am Donnerstag, 14. Februar, in der Liebfrauenkirche

Langenhagen. Wenn in diesen Tagen in der Werbung und in Blumengeschäften auf den Valentinstag hingewiesen wird, wissen viele nicht, was der Hintergrund des 14. Februar ist. Es ist der Gedenktag des Bischofs Valentin von Terni, der im dritten ahrhundert gelebt hat. Der Legende nach hat er frisch verheirateten Paaren Blumen aus seinem Garten geschenkt. Trotz des Verbotes in der damaligen Zeit der Christenverfolgung, hat er Liebespaare christlich getraut und soll dafür am 14. Februar 269 enthauptet worden sein. Am diesjährigen Gedenktag des „Heiligen der Liebenden“ am Donnerstag, 14. Februar, feiert die Liebfrauengemeinde um 18 Uhr einen Gottesdienst in der Liebfrauenkirche, Karl Kellner Straße 67, zu dem besonders alle Liebenden eingeladen sind. Nach dem Gottesdienst ist die Kirche bis 20 Uhr offen. Im Kirchenraum wird durch eine besondere elektrische Beleuchtung, durch Blumen, den Schein vieler Kerzen und ein zwei Meter hohes Herz, dass mit Teelichtern bestückt ist, eine besondere Atmosphäre geschaffen. Alle Liebenden sind eingeladen, sich beim Klang von eingespielten Liebesliedern gegenseitig Spruchkarten zu schenken oder ihre Gedanken und Wünsche auf leere Zettel zu schreiben. Vor einem Priester im Gewand, der in einer stillen, abgeschiedenen Ecke der Kirche steht, kann man sich individuell etwas Liebes zusagen, ein gegebenes Eheversprechen wiederholen und/oder den Segen für die Beziehung erhalten. Gegen 20 Uhr wird ein großer Luftballon, an dem die Zettel mit den Wünschen der TeilnehmerInnen angehängt sind, in den Kirchenhimmel aufsteigen.