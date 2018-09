Vandalismus beobachtet

Langenhagen. Zeugen beobachteten vier Jugendliche, zwei Jungs und zwei Mädchen, in der vergangenen Woche am Reuterdamm, als sie ein Kleidungsstück auf einem Telefonverteilerkasten anzündeten und anschließend flüchteten. Am Kasten entstand Sachschaden in Höhe von 650 Euro.