VeloCityNight

Langenhagen. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es am Freitag, 17. Juni, endlich wieder so weit: Auf der VeloCityNight können Hunderte von Radfahrern auf gesperrten Straßen einen Rundkurs fahren: Dieses Mal geht's durch den Ort Garbsen, mit interessanten Zwischenstopps. Dafür bietet der ADFC Langenhagen seinen Mitgliedern und allen radinteressierten Gästen eine gemeinsame An- und Abfahrt an, am Freitag um 18:45 Uhr ab Innenhof Rathaus Langenhagen. Die Gesamtstrecke dieser Radtour incl. der Garbsen-Rundfahrt beträgt 45 Kilometer, die Mitfahrt auf der Rundfahrt selber kostet drei Euro für das Teilnahmebändchen. Die Rückkehr wird bei Dunkelheit gegen 23:30 Uhr sein, sodass Mitfahrende bitte vorher die Beleuchtung am Rad prüfen. Details unter www.ADFC-Langenhagen.de.