Veranstaltungen fallen aus

Langenhagen (ok). Drei weitere Veranstaltungen fallen dem Corona-Virus zum Opfer: die elfte FahrKulTour 2020, die für den 24. Mai geplant war. der Spaziergang der AG Frauenarchiv Langenhagen durch das westliche Weiherfeld mit dem Thema "Straßennamen nach berühmten Namensgeberinnen", die am 18. April laufen sollte. Auch der Bauernmarkt in Krähenwinkel, der am 10. Mai über die Bühne gehen sollte, wird nicht stattfinden.