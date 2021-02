Verbandkasten 2.0

Godshorn (ok). Die Aktion läuft dauerhaft weiter, mehr als 60 Stück sind schon gesammelt worden: Der Inhalt von Verbandkästen unterliegt einem Ablaufdatum, muss regelmäßig erneuert werden. Die Langenhagener Firma "Wichmann & Lehmann" macht jetzt mit bei der Aktion Verbandkasten, ist in der Bayernstraße 29 in Godshorn offizielle Sammelstelle der "Verbandkasten 2.0" Das Prinzip: Abgelaufene Verbandkästen werden gesammelt und nach Afrika geschickt.