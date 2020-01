Verbesserung auf Schulhof

Langenhagen (ok). Sowohl Sozial-, Inklusions- und Sportausschuss als auch der Ortsrat Krähenwinkel treffem sich am Donnerstag, 23. Januar, Beginn des Sozialausschusses ist um 17.45 Uhr im Ratssaal. Dann geht es unter anderem um einen Antrag des Seniorenbeirates, der eine öffentliche Toilette im Einkaufszentrum Kaltenweide fordert. Ein weiteres Thema ist die Sportlerehrung im März, es geht um die Genehmigung der Ehrungsorschläge. Beim Ortsrat in Krähenwinkel geht es unter anderem um drei Anträge der CDU-Fraktion. ein blinkendes Lichtzeichen als Hinweis für Fußgänger an der Ampelkreuzung Eichstraße/Walsroder Straße, Spender für Hundekotbeutel sowie zusätzliche Papierkörbe und die Verbesserung der Situation auf dem Schulhof, gerade bei Regen. Außerdem berät das Gremium über die Umsetzung der Entwicklungsziele aus der Friedhofsentwicklungsplanung sowie die Kindertagesstätten- und die Kindertagespflegebedarfsplanung 2019/2020. Die Sitzung beginnt um 19.30 im Dorfgemeinschaftshaus. Bei beiden Sitzngen finden vorher und nach der Sitzung Einwohnerfragestunden statt.