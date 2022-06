Verfolgungsjagd

Langenhagen (ok). Er drohte, dass er eine Waffe dabei habe, mit der er ihn töten wolle. Aber der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma MBL Security ließ sich davon nicht einschüchtern, als er den Dieb an der Westfalenstraße auf dem Gelände eines Baumarktes gestellt hatte. Der Mann hatte in einer Tankstelle am Friesenring lange Finger gemacht. Obwohl er vom MBL-Mitarbeiter mit einer Taschenlampe geblendet wurde, flüchtete er auf dem Fahrrad bis zum Lehmdann. Der Wachmann im Auto immer daneben, nachdem er zuvor parallel die Polizei informiert hatte. Am Lehmdamm kam es dann zum Showdown mit Polizisten und Diensthunden, und der Ganove wurde endgültig gestellt.