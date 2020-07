Verhaftet

Langenhagen. Bereits am Sonnabend erfolgte die Verhaftung eines 34-türkischen Fluggastes bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Izmir/Türkei.

Der Betroffene hatte 2018 nach Verurteilung wegen Betrug in Tateinheit mit

Urkundenfälschung die Geldstrafe in Höhe von 1.350 Euro nur teilweise beglichen

und sich im weiteren Verlauf der weiteren Strafvollstreckung entzogen.

Die abholende Ehefrau beschaffte den haftbefreienden Geldbetrag in Höhe von

1.050 euro und bewahrte den Betroffenen vor Antritt der sonst fälligen

70-tägigen Restersatzfreiheitsstrafe.

Weiterhin bestehen weitere gerichtliche Forderungen über 10.706,47 Euro zur

Einziehung/Verfall aus der begangenen Straftat sowie 98,35 Euro gerichtliche

Kosten.