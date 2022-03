Verkäufer für Flohmarkt gesucht

Alles rund um Kinder und Jugendliche

Langenhagen. Nach einer Corona-Pause veranstaltet die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen im Haus der Jugend, Langenforther Platz 1, in Langenhagen wieder den traditionellen Flohmarkt „Alles rund um Kinder und Jugendliche“.Hierfür werden Verkäufer gesucht. Der Flohmarkt findet am Sonntag, 24. April , von 14 bis 16.30 Uhr statt. Wie immer werden keine Standgebühren erhoben, gewerbliche Händler sind von diesem Flohmarkt ausgeschlossen. Es werden Tische von circa 140 Zentimeter oder Bierzelttische von circa. 220 Zentieter Länge gestellt. Auch ist es möglich, eigene Tische bis zu 300 Zentimeter Länge mitzubringen Der Aufbau kann ab 12.30 Uhr erfolgen.Die Anmeldung sollte per Mail an Lothar.Paetz@Langenhagen.de erfolgen. Bitte nicht vergessen, die Tischwahl und eine Telefonnummer für Rückfragen anzugeben.Eine telefonische Anmeldung im Informationsbüro unter (0511) 73 07 99 50 ist ebenso möglich. Die Anzahl der Tische und der Plätze ist begrenzt. Die Plätze werden in Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Es gelten die am Tag der Veranstaltung gültigen Corona-Regeln.