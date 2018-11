Verkauf der Unicef-Weihnachtskarten 2018

Langenhagen. Folgende Termine für den Verkauf der Unicef-Weihnachtskarten gibt es im Bestands-CCL neben dem Kiosk: Sonnabend, 17. November; Sonnabend, 24. November; Sonnabend, 1. Dezember; Sonanbend, 8. Dezember, und Sonnabend, 15. Dezember, jeweils von 10 bis 13 Uhr. Weitere Verkaufszeiten sind an der Elisabethkirche im Gemeindehaus und auf dem Weihnachtsmarkt am Freitag, 7. Dezember, von 15 bis 19.30 Uhr, am Sonnabend, 8. Dezember, von 14 bis 19.30 Uhr und am Sonntag, 9. Dezember, von 12 bis 19 Uhr.