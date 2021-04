Verkehrszeichen demoliert

Autofahrer auf der Flucht

Langenhagen. Nach Auskunft der Polizei überfuhr ein Mann am Sonnabend gegen 17.30 Uhr zunächst die Verkehrsinsel an der Straße Alt-Engelbostel/Heidestraße und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Nach dem Verkehrsunfall suchte der Autofahrer das Weite. Durch den Aufprall mit dem Verkehrszeichen verlor der Wagen das vordere Kennzeichen ander Unfallstelle. Kurze Zeit später gegen 18 Uhr meldete sich eine Fahrzeughalterin bei der Polizei, da diese Unfallschäden an ihrem Fahrzeug feststellte. Das Auto mit dem der Schaden verursacht worden ist, stand zu diesem Zeitpunkt direkt neben dem Wagender Halterin an der S-Bahnhaltestelle Brüsseler Straße. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass es sich um das Auto handelte, mit dem Unfallflucht begangen worden ist. Der Autofahrer saß im Fahrzeug. Ein Atemalkoholtest ergab einenWert von 1,93 Promille. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen, Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt.