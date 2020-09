Verlegt

Langenhagen (ok). Vom daunstärs in die Elisabethkirche: Die Veranstaltung mitn René Marik am Donnerstag, 8. Oktober, um 20 Uhr ist verlegt worden. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Alle Karten werden aus technischen Gründen weiterhin unter der Spielstätte "daunstärs" verkauft.