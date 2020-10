Ausstellung mit Bildern von Yuriko Ashino in der Matthias-Claudius-Kirche

Krähenwinkel. Die Künstlerin Yuriko Ashino gestaltet zu ausgesuchten Psalmen und Musikstücken Kalligraphie. Der musikalische und religiöse Charakter des jeweiligen Stückes wird farblich und schriftlich so gestaltet, dass anhand des optischen Eindrucks das Wesen des Musikstückes erfühlt werden kann. Die Ausstellungseröffnung ist am Sonntag, 25. Oktober, um 11.15 Uhr nach dem Gottesdienst und endet am Sonntag, 15. November, um 17 Uhr mit dem Abschlusskonzert „Verleih uns Frieden gnädiglich“ zu Bildern der Ausstellung und der anschließenden Finissage. Die Künstlerin, die in Japan lebt, ist leider nicht zu Gast in Langenhagen. Ausstellung in der Matthias-Claudius-Kirche ist am Sonntag, 25. Oktober, nach der Eröffnung bis 16 Uhr geöffnet und kann an den folgenden Sonntag jeweils von 11 bis 12 Uhr besucht werden.