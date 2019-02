Vernissage

Krähenwinkel (ok). Die Künstlerin Katharina Lichtenscheidt stellt vom 17. März bis zum 4. Mai in der Galerie Depelmann an der Walsroder Straße aus. Die Vernissage mit der Künstlerin läuft am Sonntag, 17. März, von 11 bis 16 Uhr.