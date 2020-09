Vernissage

Langenhagen. Im Quartierstreff Wiesenau werden die Wände für wechselnde Ausstellungen verschiedener Künstler genutzt. Seit Juli waren die dafür vorgesehenen Plätze verwaist, doch nun ist es wieder soweit: Ab Dienstag, 22. September, können die Bilder des jungen Langenhageners Marcel Gust betrachtet werden. In der Ausstellung werden dem Betrachter Bilder eines modernen abstrakten Realismus präsentiert. Zugleich wird ein Einblick in die junge Gesellschaft gegeben, ihren Themen und Herausforderungen und den nicht immer ganz so leichten Weg der Perönlichkeitsentwicklung. Ebenso werden alltägliche Fragen und persönliche Erfahrungen aufgegriffen, die der Künstler neu erzählt, verarbeitet , verzerrt und verformt sowie verschiedenartig kombiniert. Zur Vernissage der Ausstellung am Dienstag, 22. September, in der Zeit von 18 bis 21 Uhr lädt der Verein win herzlich in den Quartierstreff Wiesenau ein. Um die Veranstaltung gut koordinieren zu können, wird um eine Anmeldung bis zum 18. September unter der Telefonnummer (0511).86 04-216 gebeten.