Vernissage

Krähenwinkel (ok). In seiner Malerei dominieren konstruiert wirkende Farbfelder das Bildgeschehen. Udo Achterholt stellt bis zum 24. Juni in der Galerie Depelmann an der Walsroder Straße 305 aus. Die Vernissage geht am Sonntag, 15. Mai, von 11 bis 16 Uhr über die Bühne. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr und sonnabends von 10 bis 16 Uhr.