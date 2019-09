Vernissage in der Elisabethkirche

Kunstinstallation „In sich aus sich heraus“

Langenhagen. Am Sonntag, 6. Oktober, um 11.15 Uhr findet die Vernissage der Kunstinstallation „In sich aus sich heraus“ in der Elisabethkirche Langenhagen statt. Künstlerin und Kuratorin Dagmar Schmidt zeigt luftige, überraschende Kunstinstallation in der Elisabethkirche.Das Kirchengebäude feiert 150 Jahre. Wie lebt es? „Atmet“ es? William Turner notierte im Jahre 1810 in sein Skizzenbuch: „Die größte Schwierigkeit in der Kunst des Malers ist, bewegte Luft darzustellen, wie einige den Wind nennen.“ Ist es möglich, „bewegte Luft“ und Atmosphäre – virtuelle, geistige – im Raum sichtbar zu machen? Ist es möglich, Raum atmen zu „sehen“? Kann Skulptur den Atem des Raumes spürbar machen? Langenhagen wagt das Experiment: Die für die Elisabethkirche entworfene Kunstinstallation „In sich aus sich heraus“ vervollständigt die von Dagmar Schmidt kuratierten zeitgenössischen Beiträge zum Kirchenjubiläum Click&Walk, Malaktion und Licht-Klang-Installation in der nun mit Gegenwartskunst „gefüllten“ Elisabethkirche.Porträt der Künstlerin: Dagmar Schmidt studierte Architektur in Weimar und Kassel sowie Bildende Kunst (Malerei/Textil) an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Dem Abschluss als Diplom-Künstlerin mit einer Feuerperformance folgte ein zweijähriges Graduiertenstipendium des Landes Sachsen-Anhalt in Skulptur/Metall. Dagmar Schmidt lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin und Kuratorin in Langenhagen. Verschiedene Aspekte zur Kunst im öffentlichen Raum und Kunst am Bau bearbeitete Dagmar Schmidt unter anderem für die Projektgesellschaft mbH am Bauhaus Dessau (Revitalisierung großer Neubausiedlungen Perspektiven für Halle-Neustadt, 1992 bis 1994), für das Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (Kunst am Bau bei Bundesbauten, 2002 bis 2004) und für die Landeshauptstadt Magdeburg (Kunst Neu Olvenstedt, 2013 bis 2019), mit einem Projektstipendium der Kunststiftung Sachsen-Anhalt (Vermittlungsstrategien für Kunst im öffentlichen Raum, 2012) sowie einer Projektförderung der Stiftung Kunstfonds (Rezeptionsforschung Kunst im öffentlichen Raum, 2015/16) und für das Stadtlabor Köln (2017). Ihre Projekte und Kunstwerke zeigt Dagmar Schmidt in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland, derzeit im MODEM – Museum für zeitgenössische Kunst Debrecen/Ungarn.Dagmar Schmidt erforscht in ihrem Werk, welche Form Interaktionen mit Kunstwerken finden. Deshalb setzt sie sich mit der Rezeption von Kunstwerken auseinander, die eine vielfältige Interaktion ermöglichen und zu dieser einladen. Weiteres unter www.dagmarschmidt.eu.