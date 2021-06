Versammlung beim TC

Godshorn (ok). Wegen der Corona-Pandemie verspätet: Die Jahreshauptversammlung des TC Godshorn geht am Freitag, 9. Juli, ab 19 Uhr im Clubhaus am Spielplatzweg über die Bühne. Auf dem Programm stehen die Jahresberichte und Neuwahlen sowie Gedenken und Ehrungen. Außerdem ist der Haushaltsplan 2021 ein zentrales Thema: Anträge müssen dem Vorstand schriftlich spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin am 2. Juli engereicht werden.