Versammlung

Kaltenweide. Die Mitglieder des DRK Kaltenweide treffen sich am Mittwoch, 27. März,

um 15 Uhr im Niet Hus zu ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderen das Gedenken an die im vorigen Jahr verstorbenen Mitglieder,der Jahres- und der Kassenbericht 2018,die Entlastung des Vorstandsteam.Die Ehrung langjähriger Mitglieder erfolgt am Mittwoch im Rahmen eines Kaffenachmittags.