Versammlung

Krähenwinkel. Der LandFrauenverein Krähenwinkel-Godshorn lädt ein zur Versammlung in

das Dorfgemeinschaftshaus in Krähenwinkel am Mittwoch, 14. November, um 18 Uhr. Einen sicher sehr interessanten Vortrag wird Renate Frank zum Thema: „Gesunder Darm – Schlüssel für ein langes Leben“ halten. Mitglieder melden sich bitte bei den Ortsvertrauensfrauen an, interressierte Frauen können sich an Renate Moderow unter Telefon (05 11) 74 27 48 wenden.