Versammlung der BSG

Langenhagen. Die Behinderten-Sportgemeinschaft Langenhagen lädt zur Jahreshauptversammlung der Behinderten-Sportgemeinschaft ein. Termin ist am Freitag, 10. Juni, im Klubhaus des DJK Sparta an der Emil-Berliner-Straße,Beginn ist um 18 Uhr. Ein entsprechender Nachweis in Sachen Corona ist zur persönlichen Teilnahme erforderlich. Ehrungen, Berichte, der Haushalt und die Wahl der Kassenprüfer stehen auf der Tagesordnung.