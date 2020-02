Versammlung der DLRG

Langenhagen. Am Sonnabend, 22. Februar, findet die Jahreshauptversammlung um 15 Uhr in der Wasserrettungsstation der DLRG am Silbersee statt. Auf der Tagesordnung stehen der Bericht, die Entlastung des Vorstandes, Ehrungen für langjährige Verdienste und für 65-, 50-, 40-, 25- und zehnjährige Mitgliedschaften. Außerdem wird über den Etat entschieden.

Um eine rege Teilnahme wird gebeten.