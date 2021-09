Versammlung der DLRG

Krähenwinkel (ok). Die DLRG-Ortsgruppe Krähenwinkel trifft sich am Freitag, 17. September, um 18 Uhr zu ihrer Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel. Auf der Tagesordnung stehen vor allen Dingen Berichte und Ehrungen. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung findet an die Feuerwache Krähenwinkel eine kleine feierliche Fahrzeugeinweihung des "Gerätewagens Tauchen" statt.