Versammlung der Sparte

Langenhagen (ok). Berichte des Spartenleiters und Jugendleiters stehen auf der Tagesordnung der Spartenversammlung der Fußballer des TSV KK. Termin im Clubhaus Waldseeterrassen ist am Montag, 23. März, um 19 Uhr. Anträge bitte bis zum 9. März schriftlich an die Spartenleitung.