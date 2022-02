Versammlung des SCL

Langenhagen. Der Termin für die Mitgliederversammlung der Leichtathletikabteilung des SC Langenhagen ist am Sonnabend, 19. März, um 17 Uhr in der Clubgaststätte des SC Langenhagen "Leibniz 56", in der Leibnizstraße 56. Es steht unter anderem die Wahl der Abteilungsleitung auf dem Programm. Die Versammlung findet unter den dann geltenden Corona-Regeln statt.