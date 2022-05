Versammlung des SCL

Langenhagen (ok).Berichte sowie Neuwahlen für den Vorstand und den erweiterten Vorstand stehen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des SC Langenhagen. Sie findet am Sonnabend, 18. Juni, ab 11 Uhr in der Sporthalle an der Leibnizstraße statt. Die Ehrungen gehen nach der Versammlung bei einer kleinen Grillfeier im Biergarten des Leibniz 56 über die Bühne. Anträge müssen schriftlich bis zum 3. Juni bei Geschäftsführer Klaus Klemp in der Leibnizstraße 54 eingereicht werden. Alle stimmberechtigten Mitglieder ab 18 Jahren werden gebeten, die Versammlung zu besuchen.