Versammlung des TSV KK

Langenhagen (ok). Ehrungen, Berichte und Wahlen stehen bei der nächsten Jahreshauptversammlung des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide auf dem Programm. Termin ist Donnerstag, 17. März, ab 19.30 Uhr im Sportheim am Stucken-Mühlen-Weg Gesucht werden ein Kassenprüfer, ein Ersatzkassenprüfer sowie drei Delegierte als Vereinsvertreter beim Sporttag und Jugendsporttag des Regionssportbundes Hannover. Außerdem muss es einen Beschluss über die Neufassung der Satzung des TSV krähenwinkel/Kaltenweide geben. Die Satzung kann zusätzlich über den Vorstand per E-Mail unter vorstand@tsvkk.de angefordert werden. Anträge müssen gemäß Satzung acht Tage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung beim Vorstand eingegangen sein. Ab 19 Uhr ruht in allen Sparten der Sportbetrieb. Es gilt die 3G-Regelung, FFP2-Masken müssen bis zum Sitzplatz getragen werden..