Versammlung des TSV KK

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok). Berichte, Wahlen und Ehrungen stehen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide. Termin ist am Freitag, 15. März, ab 19.30 uhr im Sportheim am Stucken-Mühlen-Weg 85. Ab 19 Uhr ruht an dem Tag in allen Sparten der Sportbetrieb. Gemäß Satzung müssen Anträge mindestens acht Tage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung beim Vorsitzenden eingegangen sein.