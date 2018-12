Versammlung mit Neuwahlen

MTV Engelbostel-Schulenburg trifft sich am Sonnabend, 2. Februar

Engelbostel/Schulenburg. Die Jahreshauptversammlung des MTV Engelbostel-Schulenburg findet am Sonnabend, 2. Februar, um 19 Uhr statt. Die Veranstaltung ist im Mehrzweckraum des Sport- und Kommunikationscentrums, Stadtweg 43 statt. Alle Mitglieder des Vereins sind herzlich eingeladen. Tagesordnungspunkte sind unter anderem Neuwahlen von Mitgliedern des geschäftsführenden und des erweiterten Vorstandes, Rechenschaftsbericht, Kassenbericht, Berichte aus den Abteilungen und Vorstellung der Ziele und Maßnahmen für das Jahr 2019. Die Ehrungen von langjährigen und verdienten Vereinsmitgliedern sind ein weiterer wichtiger Punkt. Ein weiterer Tagesordnungspunkt betrifft Änderungen bzw. Ergänzungen in der Vereins-Satzung. Ein wichtiges Thema für alle Vereine ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). In einem neuen Paragraphen wird niedergeschrieben, welche Rechte und Pflichten für den Verein daraus entstehen. Außerdem gibt es in der Satzung hinsichtlich eines möglichen vorzeitigen Ausscheidens von Vorstandsmitgliedern. Über eine Mitgliedsbeitragsänderung wird ebenfalls abgestimmt.Anträge zur Tagesordnung sind spätestens acht Kalendertage vor der Versammlung schriftlich beim geschäftsführenden Vorstand einzureichen.