Versammlung mit Wahlen

Godshorn. Der CDU-Ortsverband Godshorn veranstaltet am Dienstag, 3. März, ab 19 Uhr seine Mitgliederversammlung mit Vorstandsneuwahlen in der Kegler-Diele des Restaurants Trocadero in Vinnhorst. Alle CDU-Mitglieder des Ortsverbandes Godshorn sind herzlich eingeladen.