Versammlung von Sparta

Langenhagen (ok). Neuwahlen, Berichte und Ehrungen stehen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung der DJK Sparta Langenhagen. Gewählt werden müssen unter anderem erster Vorsitzender, dritter Vorsitzender, Geschäftsführer, erster und zweiter Schatzmeister sowie Sozialwart. Termin ist am Freitag, 21. Februar, um 19.30 Uhr im Clubheim an der Emil-Berliner-Straße 40 (Sportzentrum Ii). Anträge zur Jahreshauptversammlung sind schriftlich bis zum 8. Februar zu stellen.