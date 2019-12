Versammlungen der Feuerwehren

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok). Die Feuerwehren in Krähenwinkel und Kaltenweide machen den Anfang mit ihren Jahreshauptversammlungen. Losgeht es am Freitag, 10. Januar, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Krähenwinkel. Die Kaltenweider treffen sich eine Woche später am Freitag, 17. Januar, um 19 Uhr in ihrem Feuerwehrhaus an der Zellerie. Auf dem Programm stehen Berichte, teilweise auch Wahlen.