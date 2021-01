Verschoben

Langenhagen (ok). Der Lockdown zwingt das Team der Mimuse, vier weitere Veranstaltungen abzusagen. Murzerella sollte mit "Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten" am Freitag, 15. Januar, im Theatersaal auftreten. Neuer Termin ist jetzt Freitag, 11. Februar 2022. Im Theatersaal sollte auch Matthias Brodowy mit "Keine Zeit für Pessimismus" am Freitag, 22. Januar, auftreten. Die Veranstaltung findet jetzt am 28. Januar 2022 statt. Nektarios Vlachopoulos war mit "Ein ganz klares Jein" für Sonnabend, 23. Januar, geplant. Neuer Termin: Donnerstag, 30. September 2021. Patrizia Moresco sollte mit #LACHMICH am Donnerstag, 11. Februar im Theatersaal auftreten. Neuer Termin ist jetzt am Sonnabend, 5. Februar 2022. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber wahlweise auch an den Vorverkaufsstellen, wo sie erstanden worden sind, gegen Erstattung der Gebühren zurückgegeben werden. Mehr unter www.mimuse.de.