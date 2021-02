Verschoben

Langenhagen. Die traditionell im März jedes Jahres stattfindende Mitgliederversammlung des Tennisvereins Langenhagen (TVL) wird wegen der aktuellen Lage durch die Corona-Pandemie in den Mai verschoben. Den genauen Termin der Versammlung gibt der Vorstand des Vereins rechtzeitig bekannt. Die Arbeitseinsätze auf der Anlage an der Emil-Berliner-Straße 26 in Langenhagen sind im April 2021 geplant. Auch diese Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Diese und weitere wichtige Informationen zum TV Langenhagen finden Interessierte unter www.tv-langenhagen.de.