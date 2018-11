Verschoben

Langenhagen (ok). "Alle Jubeljahre", die Mimuse-Show mit Hennes Bender, musste vom 22. November auf Donnerstag, 18. Januar, verlegt werden. Die bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer am 18. Januar nicht teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, die Karten möglichst bald an den Vorverkaufsstellen zurückgeben.