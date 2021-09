Versicherungen für Vereine

Langenhagen. Das Online-Seminar „Haftpflichtrisiken und Versicherungen für Vereine und das Ehrenamt“ findet am Donnerstag, 14. Oktober, zwischen 17.30 und 19 Uhr statt. Eingeladen zu diesem Themenabend sind laden interessierten Vereine, Verbände, ehrenamtlich Engagierte, Mitglieder und Gemeinschaften zum digitalen Themenabend ein.

Anmeldeschluss ist der 8. Oktober. Anmeldungen bitte bevorzugt per E-Mail an: freiwilligenagentur@langenhagen.de oder alternativ telefonisch unter (0511) 73 07 93 92.

Teilnehmer: die Teilnehmerzahl ist auf 35 Personen begrenzt, maximal eine Person pro Verein/Organisation/Einrichtung. Die Teilnahme ist kostenlos.