Verstärkung gesucht

Engelbostel/Schulenburg. Die D-Jugend des MTV Engelbostel /Schulenburg sucht Verstärkung für die nächste Freiluft-Saison 2020/21. Wer im Jahrgang 2008 oder 2009 geboren ist und eine neue Herausforderung sucht, kann die spielstarke Mannschaft verstärken und zum Probetraining kommen. Interessierte schauen bitte auf der Internetseite des MTV vorbei und informieren sich über wechselnde Trainingsörtlichkeit in den nächsten Wochen. Für Fragen steht Daniel Laas (0151/10 84 73 99) oder per E-Mail an dlaas@MTV-Engelbostel-Schulenburg.de oder WhatsApp (0151/10 84 74 00) zur Verfügung.