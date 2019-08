Verstoß gegen Spengstoffgesetz

Langenhagen. Unbekannte Täter entzünden in der Nacht zum Sonnabend gegen 1.30 Uhr am Söseweg Pyrotechnik und versuchen augenscheinlich, diese durch ein kleines Fenster in eine Pizzeria zu werfen, was jedoch misslang. Bei dem Tatmittel handelte es sich vermutlich um einen sogenannten „Polenböller“. Zu Beschädigungen kam es nicht.