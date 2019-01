Versuch

Kaltenweide (ok). Ein Einbrecher schlug nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 10.30 und 14.30 Uhr die Verglasung der vorderen Hauseingangstür einer Doppelhaushälfte zur Wohnung im Erdgeschoss ein, stieg in die Wohnung ein und durchsuchte die Wohnräume. Hierbei wurde nichts entwendet. Weiter versuchten die Diebe, die rückwärtige Hauseingangstür der Doppelhaushälfte zur Wohnung im Obergeschoss aufzuhebeln. Das misslang. Deshalb konnte nicht in die Obergeschoss-Wohnung eingedrungen werden.