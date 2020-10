Versuche

Langenhagen (ok). In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es im Langenhagener Stadtgebiet nach Auskunft der Polizei zu zwei versuchten schweren Diebstählen gekommen. Die Zugangstüren konnten sowohl an der Bayernstraße als auch Im Hohen Felde nicht geöffnet werden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.