Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Godshorn. Ein Mitarbeiter einer Firma am Frankenring entdeckte Hebelmarken an einer Tür zum Lagerraum des Gewerbeobjektes. Ein Eindringen in den Lagerraum ist aber au- genscheinlich nicht gelungen. Zu der Tat, die sich zwischen Dienstag, 25. September, 12 Uhr, und Dienstag, 9. Oktober, 12 Uhr, ereignet hat, werden sachdienliche Zeugenhinweise erbeten, welche insbesondere zur Feststellung von Tätern oder zur Aufklärung beitragen können.