Verwaltungsstelle geschlossen

Godshorn. Die Verwaltungsstelle Godshorn bleibt auf Grund personeller Engpässe von Donnerstag, 2. Mai, bis Dienstag, 7. Mai, geschlossen. Bürgerinnen und Bürger, die an einem dieser Tage etwas in der Verwaltungsstelle Godshorn erledigen oder Pässe und Führerscheine abholen möchten, werden gebeten, ihre Angelegenheiten gegebenenfalls auf einen anderen Tag zu verschieben oder sich an das Bürgerbüro im Rathaus zu wenden. Dessen Öffnungszeiten sowie Informationen zu den anderen Verwaltungsstellen sind auf der städtischen Internetseite www.langenhagen.de abrufbar.