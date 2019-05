Verwaltungsstelle Godshorn geschlossen

Godshorn. In der Woche vom 20. bis 24. Mai bleibt die Verwaltungsstelle Godshorn aus personellen Gründen geschlossen. Bürgerinnen und Bürger, die an diesen Tagen etwas in der Verwaltungsstelle Godshorn erledigen oder Pässe und Führerscheine abholen möchten, werden gebeten, ihre Angelegenheiten auf die darauf folgende Woche zu verschieben. Die Einrichtung an der Straße Alt-Godshorn ist regulär montags von 15 bid 18 Uhr Uhr sowie dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. In dringenden Angelegenheiten können sich Besucherinnen und Besucher sich an das Bürgerbüro inklusive Kfz-Zulassungsstelle im Rathaus wenden. Dieses hat wie folgt geöffnet:

Montag 8 bis 17 Uhr, Dienstag 8 bis 16 Uhr, Mittwoch 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr, Sonnabend 9 bis 12 Uhr an jedem zweiten Sonnabend in den geraden Kalenderwochen.

Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros und der Verwaltungsstellen sind außerdem jederzeit auf www.langenhagen.de/öffnungszeiten abrufbar.