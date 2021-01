Verwaltungsstellen geschlossen

Godshorn und Kaltenweide öffnen frühestens im Februar

Godshorn/Kaltenweide. Aufgrund coronabedingter Maßnahmen müssen die Verwaltungsstellen in den Langenhagener Ortschaften Godshorn und Kaltenweide bis 31. Januar 2021 geschlossen bleiben. Notfalltermine können während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros telefonisch unter (0511) 7307-9223 oder - als normale Termine – jederzeit online unter www.langenhagen.de/termine vereinbart werden. Mit Ausnahme am kommenden Samstag von 8 bis 16 Uhr: in der kurzen Zeit werden planmäßige Wartungsarbeiten durchgeführt.