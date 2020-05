Video-Leseklub des Kunstvereins

Langenhagen (ok). Der Leseklub des Kunstvereins konnte ja in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. Am nächsten Dienstag, 26. Mai, geht alternativ wieder das nächste Online-Video-Meeting über die Bühne. Zwischen 19 und 21 Uhr wird das Essay "ich war auf der Fusion, und alles, was ich bekam, war ein blutiges Herz von Hengameh Yaghoobifaran. Das Buch kann über www.sukultur.de für zwei Euro bestellt werden. Wer am Video-Leseklub teilnehmen möchte, sende bitte ein E-Mail unter mail@kunstverein-langenhagen.de, um den Einladungslink zu erhalten. Hier werden auch gern Fragen beantwortet.