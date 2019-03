"Viel Kreativität freisetzen"

Beginn der Konfirmandenzeit in der St. Pauluskirche und in der Emmauskirche

Langenhagen. In der St. Paulusgemeinde wird ein neues Konfirmandenmodell zusammen mit der Emmausgemeinde erprobt. Beginn ist in der nächsten Woche. Der neue Konfirmandenjahrgang beginnt am Freitag, 29. März., um 15.30 Uhr mit dem ersten Unterricht und mit dem Begrüßungsgottesdienst am Sonntag, 31. März. Der erste Stunde gestalten Pastor Frank Foerster und Diakonin Annika Kruse zusammen mit Jugendlichen. Die neuen Konfirmanden aus der St. Paulus- und aus der Emmausgemeinde treffen sich gemeinsam von 15.30 bis 18 Uhr im St. Paulus-Gemeindehaus in der Hindenburgstraße 85. Im Gottesdienst am nachfolgenden Sonntag werden die “Neuen” in ihrer jeweiligen Gemeinde begrüßt, in der Emmauskirche um 10 Uhr und in der St. Pauluskirche um 18 Uhr. “So können unsere Diakonin Frau Kruse und die Teamer aus der Jugendgruppe an beiden Begrüßungen teilnehmen”, sagt Pastor Foerster. “Ich freue mich auf das neue gemeinsame Konfirmandenmodell, weil unsere Zusammenarbeit dadurch gestärkt wird, die wir schon mit unserem Familienzentrum ´Emma und Paul´ begonnen haben. Außerdem setzt das Gemeinsame viel Kreativität frei.” Mit dem neuen Konfirmandenjahrgang startet ein gemeinsames 1-Jahres-Modell. Bisher dauerte der Unterricht in der St. Paulusgemeinde 18 Monate. Man kann sich zur Konfirmation im Mai 2020 noch anmelden. Jungen und Mädchen, die im siebten. Schuljahrgang oder 12 bis 13 Jahre alt sind und die im kommenden Jahr in der St. Pauluskirche oder der Emmauskirche konfirmiert werden möchten, können sich noch im Kirchenbüro melden. Es können auch Kinder angemeldet werden, die noch nicht getauft sind. Der regelmäßige Unterricht dauert vom März 2019 bis zum Mai 2010 und wird von beiden Gemeinde gemeinsam gestaltet. Die Anmeldung kann zu den Bürozeiten über das Kirchenbüro in der Hindenburgstraße 85 (Telefon 0511/97 39 40) oder in der Ringstraße 4 (Telefon 0511/74 23 00) erfolgen.